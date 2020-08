Valtteri Bottas in pole e due Mercedes in prima fila nel Gp del 70° anniversario della F1 sul circuito di Silverstone. Con il tempo di 1’25”154, ottenuto nell’ultimo giro prima della bandiera a scacchi, il finlandese fresco di rinnovo ha soffiato la pole al compagno di squadra Lewis Hamilton, campione del mondo e leader della classifica iridata, per appena 63 millesimi. Per Bottas è la tredicesima pole in carriera. Terzo tempo per il tedesco Nico Hulkenberg con la Racing Point, staccato di quasi un secondo, che si lascia alle spalle l’olandese della Red Bull Max Verstappen e l’australiano della Renault Daniel Ricciardo. Solo ottavo Charles Leclerc con la migliore delle Ferrari, attardato di un secondo e mezzo. Continua la stagione negativa di Sebastian Vettel. Il tedesco, al volante dell’altra Rossa, è stato eliminato nel Q2 con il 12° tempo.

