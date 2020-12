Gara folle nel Gp del Sakhir con il successo a sorpresa della Racing Point di Sergio Perez che ha rischiato di uscire al primo giro dopo il contatto con la Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota messicano al 190esimo Gp riesce a vincere finendo in lacrime come si sente dal team radio. Secondo posto per la Renault di Esteban Ocon e terzo per l’altra Racing Point di Lance Stroll che completa la doppietta in ‘rosa’. Gara sfortunatissima per la Mercedes di George Russel che ha guidato gran parte del Gp ma prima l’errore al pit stop e poi la foratura quanto era tornato secondo ha costretto il giovane pilota a chiudere solo nono, dietro a Bottas, ottavo.

