GP Olanda: Max Verstappen punta al successo in casa

Max Verstappen ha approfittato della pausa estiva, fondamentale dopo un periodo difficile in cui non è riuscito a salire sul podio per quattro gare consecutive. Questo è un risultato inusuale per un pilota che ha dominato le ultime stagioni. La sua scuderia, la Red Bull, sta faticando a competere con la McLaren, e Verstappen deve preoccuparsi più degli attacchi di George Russell e Charles Leclerc che non del recupero sui leader della classifica, Oscar Piastri e Lando Norris.

Ora, Verstappen si prepara a correre nel GP d’Olanda, che si svolgerà a Zandvoort, vicino ad Amsterdam. Qui, il pilota olandese troverà un grande sostegno da parte dei suoi tifosi, noti come “oranje”. Verstappen ha descritto la sua pausa come rilassante e rigenerante e ha espresso la sua emozione per tornare a correre nella sua gara di casa, considerandola sempre speciale.

Zandvoort avrà un’importanza particolare, dato che ospiterà la F1 per l’ultima volta prima di un grande cambiamento previsto per il 2026, quando ci sarà una Sprint Race. Negli ultimi anni, Verstappen ha dominato questa pista, ma nell’ultima gara è stato superato da Lando Norris. L’atmosfera del gp è sempre stata eccezionale, e Verstappen ha sottolineato l’emozione di correre davanti a una folla così calorosa.

Tuttavia, Verstappen è consapevole delle difficoltà che potrebbero presentarsi, fra cui condizioni meteorologiche avverse, e si prepara ad affrontare la sfida con determinazione.