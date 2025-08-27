GP Olanda: il ritorno del Circus a Zandvoort

La Formula 1 è pronta a riprendere il suo cammino dopo la pausa estiva. Il Gran Premio d’Olanda si svolgerà sul circuito di Zandvoort, palco delle sfide di Max Verstappen, vincitore nelle edizioni recenti. Tuttavia, un anno fa, Verstappen dovette cedere il passo a una McLaren particolarmente in forma.

Il team McLaren continua a dominare in questa stagione, puntando sulla competizione tra Oscar Piastri e Lando Norris per il titolo mondiale. Norris, dopo una vittoria in Ungheria, è a soli nove punti dal suo compagno di team. La Ferrari si aspettava di fare bene in Ungheria con Charles Leclerc, ma la sua prestazione è calata nell’ultima fase della gara. Il team di Maranello ha confermato il rinnovo di Frederic Vasseur e si augura di vedere un Lewis Hamilton più competitivo rispetto alle ultime apparizioni.

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1, mentre su TV8 andranno in onda le qualifiche e il Gran Premio in differita. Le sessioni di prove libere e qualifiche inizieranno un’ora prima rispetto ai consueti orari europei. Ecco il programma dettagliato degli eventi:

Venerdì 29 agosto

12:30 Prove Libere 1 (Sky Sport F1)

16:00 Prove Libere 2 (Sky Sport F1)

Sabato 30 agosto

11:30 Prove Libere 3 (Sky Sport F1)

15:00 Qualifiche (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 18:30)

Domenica 31 agosto

15:00 Gara (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 18:00)

Il circuito di Zandvoort, con le sue caratteristiche uniche, rappresenta una sfida avvincente per i piloti. Sarà interessante vedere come si svolgerà il Gran Premio d’Olanda.