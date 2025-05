Gp Miami oggi, orario e dove vedere la Formula 1 in TV gratuita

Il GP di Miami di Formula 1, sesto appuntamento del Mondiale 2025, si svolgerà oggi, domenica 4 maggio, alle 22.00, e sarà trasmesso in diretta sia in TV che in streaming. Max Verstappen partirà dalla pole position con la Red Bull, mentre la Ferrari ha ottenuto risultati deludenti: Charles Leclerc partirà dall’ottava posizione e Lewis Hamilton dalla dodicesima.

Il weekend in Florida si chiude dopo la Sprint Race, vinta da Lando Norris, seguito da Oscar Piastri, regalando una doppietta alla McLaren. La Ferrari ha festeggiato il terzo posto con Hamilton, che ha portato un sorriso al Cavallino dopo l’incidente di Leclerc, il quale ha colpito il muro durante il giro di formazione a causa della pista bagnata.

La griglia di partenza è composta come segue:

– Prima fila: Verstappen (Red Bull) – Norris (McLaren)

– Seconda fila: Antonelli (Mercedes) – Piastri (McLaren)

– Terza fila: Russell (Mercedes) – Sainz (Williams)

– Quarta fila: Albon (Williams) – Leclerc (Ferrari)

– Quinta fila: Ocon (Haas) – Tsunoda (Red Bull)

– Sesta fila: Hadjar (RB) – Hamilton (Ferrari)

– Settima fila: Bortoleto (Sauber) – Doohan (Alpine)

– Ottava fila: Lawson (RB) – Hulkenberg (Sauber)

– Nona fila: Alonso (Aston Martin) – Gasly (Alpine)

– Decima fila: Stroll (Aston Martin) – Bearman (Haas).

La classifica del Mondiale piloti vede in testa Oscar Piastri con 106 punti, seguito da Lando Norris con 97 punti, Max Verstappen con 87 punti e così via. Il GP sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport, con un differita su TV8.