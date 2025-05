Gp Miami, la griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Miami di Formula Uno:

In prima fila partono Maxi Verstappen su RedBull e Lando Norris su McLaren. Nella seconda fila si trovano Andrea Kimi Antonelli su Mercedes e Oscar Piastri su McLaren. La terza fila è occupata da George Russell su Mercedes e Carlos Sainz su Williams. In quarta fila ci sono Alexander Albon su Williams e Charles Leclerc su Ferrari.

La quinta fila è composta da Esteban Ocon su Haas e Yuki Tsunoda su RedBull, mentre in sesta fila si trovano Isack Hadjar su Racing Bulls e Lewis Hamilton su Ferrari. Nella settima fila partono Gabriel Bortoleto su Sauber e Jack Doohan su Alpine, seguiti da Liam Lawson su Racing Bulls e Nico Hulkenberg su Sauber in ottava fila.

Nella nona fila troviamo Fernando Alonso su Aston Martin e Pierre Gasly su Alpine, mentre in decima fila partono Lance Stroll su Aston Martin e Oliver Bearman su Haas.

Questa griglia di partenza presenta un mix di squadre e piloti, con Verstappen e Norris in testa, pronti a dare il massimo nella competizione. La presenza di piloti di diverse scuderie indica una gara ricca di sfide e sorprese. La strategia delle squadre sarà fondamentale per affrontare il tracciato di Miami, noto per le sue curve impegnative e le opportunità di sorpasso.

L’evento promette emozioni intense e ci si può aspettare sia sorpassi spettacolari che strategie audaci durante il corso della gara.