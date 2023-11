Gp Las Vegas, Leclerc in pole position con Ferrari davanti a Verstappen

Charles Leclerc in pole position nel Gp di Las Vegas 2023. Il pilota monegasco, alla quinta pole stagionale e alla 23esima della carriera, fa segnare il miglior tempo nella terza manche delle qualifiche con un giro in 1’32’’726 e domani partirà davanti a tutti. L’ottima giornata della Ferrari è confermata dal secondo tempo ottenuto da Carlos Sainz (1’32’’770) con l’altra rossa. Lo spagnolo, però, retrocede in 12esima posizione per la penalità rimediata dopo la sostituzione della batteria: l’iberico, nelle prime prove libere di venerdì, ha danneggiato la sua monoposto passando su un tombino che si è trasformato in una ‘trappola’ incastrata nell’asfalto. Accanto a Leclerc, quindi, partirà la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (1’33”104). Il campione del mondo chiude la prima fila e sulla griglia precede la Mercedes di George Russell (1’33”112) e la Alpine di Pierre Gasly (1’33”239).

La griglia di partenza:

Prima fila

1. Leclerc (Ferrari) 1’32″726

2. Verstappen (Red Bull) 1’32″770

Seconda fila

3. Russell (Mercedes) 1’33″112

4. Gasly (Alpine) 1’33″239

Terza fila

5. Albon (Williams) 1’33″323

6. Sargeant (Williams) 1’33″513

Quarta fila

7. Bottas (Alfa Romeo) 1’33″525

8. Magnussen (Haas) 1’33″537

Quinta fila

9. Alonso (Aston Martin) 1’33″555

10. Hamilton (Mercedes) 1’33″837

Sesta fila

11. Perez (Red Bull) 1’33″855

12. Sainz (Ferrari) 1’32″770

Settima fila

13. Hulkenberg (Haas) 1’33″979

14. Ricciardo (AlphaTauri) 1’34″308

Ottava fila

15. Norris (McLaren) 1’34″703

16. Ocon (Alpine) 1’34″834

Nona fila

17. Zhou (Alfa Romeo) 1’34″849

18. Piastri (McLaren) 1’34″850

Decima fila

19. Stroll (Aston Martin) 1’34″199

20. Tsunoda (AlphaTauri) 1’36″447