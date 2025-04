Gp Jerez, Quartararo in pole a Jerez. Marquez e Bagnaia all’inseguimento

Un super Fabio Quartararo conquista la pole position a Jerez, chiudendo le qualifiche davanti alle Ducati di Marquez e Bagnaia, che partiranno rispettivamente al secondo e al terzo posto nel Gran Premio di domani, 27 aprile. Dopo 1133 giorni di attesa, il pilota della Yamaha torna in grande stile siglando il nuovo record della pista con un clamoroso tempo di 1:35.610, con Marquez a 0.033 e Bagnaia a 0.145.

In seconda fila partiranno Alex Marquez, Morbidelli e Vinales. Alle 15, la MotoGp torna in pista per la gara sprint, durante la quale saranno assegnati i primi punti del weekend spagnolo. La griglia di partenza del GP di Jerez, dopo le qualifiche, è la seguente: 1. Quartararo 2. M. Marquez 3. Bagnaia 4. A. Marquez 5. Morbidelli 6. Vinales 7. Aldeguer 8. Di Giannantonio 9. Mir 10. Zarco 11. Bezzecchi 12. Acosta.