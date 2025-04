GP Jerez, oggi qualifiche. Orario e dove seguirle in TV e streaming

Weekend di fuoco in MotoGp con il Gran Premio di Jerez in programma sabato 26 aprile. Questo evento rappresenta il quinto appuntamento della stagione del Motomondiale e il primo in Europa. La giornata di sabato sarà fondamentale, con le qualifiche programmate per le 10:45, dopo la terza sessione di prove libere. Successivamente, nel pomeriggio, si svolgerà la gara sprint, in cui verranno assegnati i primi punti del weekend.

Le qualifiche del GP di Jerez saranno visibili in esclusiva su Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp come canali principali per la top class. Inoltre, il weekend di Jerez sarà accessibile anche in streaming su Now.

La gara principale del Gran Premio di Jerez si correrà domenica 27 aprile, segnando un momento cruciale per i piloti e le scuderie in questa fase del campionato. Con l’attenzione rivolta alle prestazioni in pista, i team si preparano a lottare per la pole position e a raccogliere punti vitali per la classifica.

I tifosi possono aspettarsi un weekend emozionante, con piloti che daranno il massimo per ottenere risultati positivi su una delle piste più iconiche del calendario. Con l’importanza della gara, gli occhi saranno puntati sui protagonisti per scoprire chi avrà la meglio nel GP di Jerez e sulle strategie adottate per le qualifiche e la gara sprint.