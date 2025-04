Gp Jerez, oggi gara sprint. Orario e dove seguirla in tv e streaming

Weekend che promette emozioni in MotoGp con il Gran Premio di Jerez, il quinto appuntamento della stagione e il primo in Europa. Le qualifiche e la gara sprint si svolgeranno sabato 26 aprile, mentre la gara principale è programmata per domenica 27 aprile.

La gara sprint di sabato assegnerà i primi punti del weekend e avrà inizio alle 15, dopo la terza sessione di prove libere e le qualifiche effettuate nella mattinata. Questo evento rappresenta un’opportunità per i piloti di guadagnare punti preziosi fin da subito, rendendo la giornata di sabato molto importante per la classifica.

Per quanto riguarda la visione, la gara sprint sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport. I canali dedicati saranno Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp, ideali per gli appassionati della top class delle moto. Inoltre, per chi preferisce lo streaming, il weekend di Jerez sarà visibile anche tramite Now, offrendo agli spettatori più opzioni per seguire gli eventi dal vivo.

Con queste premesse, il weekend a Jerez si presenta ricco di aspettative e colpi di scena, promettendo di catturare l’attenzione degli amanti delle moto e della competizione. Non resta che attendere l’inizio delle gare per scoprire quali piloti si distingueranno in questo importante appuntamento della stagione.