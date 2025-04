Gp Jerez, Marquez domina la gara sprint. Bagnaia terzo

Continua il dominio di Marc Marquez nel Motomondiale. Il pilota della Ducati ha iniziato con un successo nella sprint race del weekend in Spagna, che si concluderà domani con il GP di Jerez. Marquez ha nuovamente dominato la gara corta, ottenendo un 5 su 5 in stagione da record, eguagliando Martin nel 2023, dopo una sequenza impressionante da Misano a Buriram.

Il leader del Mondiale ha beneficiato della caduta di Fabio Quartararo, che aveva conquistato la pole position in mattinata, e ha tagliato il traguardo davanti al fratello Alex e a Pecco Bagnaia. Morbidelli si è classificato quarto, seguito da Aldeguer in quinta posizione e Di Giannantonio sesto. La top ten è completata da Vinales, Bezzecchi, Mir e Acosta.

Bagnaia ha commentato il suo terzo posto nella sprint race spagnola, sottolineando l’eccezionalità del pubblico di Jerez: “Sono molto contento di aver centrato il podio in questa Sprint. Devo continuare a lavorare per migliorare, poiché i due fratelli Marquez sono ancora un passo avanti a me, ma pian piano mi sto avvicinando. Domani è un altro giorno e ci riproverò.”

La competizione si annuncia intensa, dato il livello di prestazioni di Marquez e la determinazione di Bagnaia, che si prepara a sfidare nuovamente i rivali nella gara di domani con la speranza di migliorare ulteriormente la propria posizione nel campionato, mentre gli altri piloti cercano di guadagnare terreno.