GP Imola: Orari e Come Vederlo in Chiaro

La Formula 1 torna in Italia con il Gran Premio di Imola, in programma da venerdì 16 maggio a domenica 18 maggio, sul circuito Enzo e Dino Ferrari. Si tratta del primo appuntamento europeo della stagione, dopo il predominio della McLaren nelle prime gare.

Oscar Piastri ha già conquistato quattro vittorie, incluse le ultime tre a Bahrain, Arabia Saudita e Miami. Il suo compagno di squadra Lando Norris ha vinto anche il Gran Premio d’Australia. Piastri guida la classifica con 131 punti, seguito da Norris a 115 e da Max Verstappen, campione del mondo in carica, a 99 punti. Le Ferrari, con Charles Leclerc (cinque punti) e Lewis Hamilton (quarantuno punti), faticano a ottenere risultati di rilievo.

Il programma del Gran Premio prevede le seguenti sessioni:

Venerdì 16 maggio : 13:30: Prove libere 1 17:00: Prove libere 2

Sabato 17 maggio : 12:30: Prove libere 3 16:00: Qualifiche

Domenica 18 maggio : 15:00: Gara

:

Il Gran Premio di Imola sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, con streaming su Now e Sky Go. Le qualifiche e la gara saranno trasmesse in chiaro su Tv8.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com