GP Gran Bretagna MotoGP: Caos e ritiri nei primi giri

Il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP ha visto eventi sorprendenti nei primi giri. Dopo una partenza lanciata, Fabio Quartararo, partito in pole position, è stato subito sorpassato. I fratelli Marquez hanno subito due cadute in rapida successione: prima Alex, del team Gresini, e poco dopo Marc, attuale leader del Mondiale Piloti. La caduta di Marc ha portato a una bandiera rossa, poiché l’olio sulla pista richiedeva un’interruzione per garantire la sicurezza. Questo arresto ha consentito a entrambi i piloti di tornare ai box per cambiare moto e schierarsi nuovamente in griglia.

Al via di questa seconda partenza, Pecco Bagnaia ha inizialmente conquistato la seconda posizione, ma una svista in curva lo ha costretto a scivolare in decima. La sua gara è finita prematuramente quando, nel giro successivo, è caduto sull’asfalto di Silverstone, costringendolo al ritiro.

Fonte: www.adnkronos.com