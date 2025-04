Gp Giappone, griglia di partenza F1 Gran Premio di Suzuka

Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche del Gp del Giappone, ponendosi in pole position con un tempo di 1’26”983, e stabilendo anche il record della pista al Gran Premio di Suzuka, che rappresenta il terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. La sua Red Bull partirà davanti alle due McLaren, con Lando Norris in seconda posizione e Oscar Piastri in terza. Charles Leclerc, con la Ferrari, si è qualificato quarto, mentre Lewis Hamilton occupa l’ottava posizione.

La griglia di partenza per il Gp del Giappone, che si svolgerà domenica 6 aprile alle 8 (in diretta su Sky Sport), è la seguente:

Prima fila:

1. Verstappen (Red Bull, 1’26”983)

2. Norris (McLaren, 1’26”995)

Seconda fila:

3. Piastri (McLaren, 1’27”027)

4. Leclerc (Ferrari, 1’27”299)

Terza fila:

5. Russell (Mercedes, 1’27”318)

6. Antonelli (Mercedes, 1’27”555)

Quarta fila:

7. Hadjar (Racing Bulls, 1’27”569)

8. Hamilton (Ferrari, 1’27”610)

Quinta fila:

9. Albon (Williams, 1’27″715)

10. Bearman (Haas, 1’27″967)

Sesta fila:

11. Gasly (Alpine, 1’27″812)

12. Sainz (Williams, 1’27″836)

Settima fila:

13. Alonso (Aston Martin, 1’27″897)

14. Lawson (Racing Bulls, 1’27″906)

Ottava fila:

15. Tsunoda (Red Bull, 1’28″000)

16. Hulkenberg (Sauber, 1’28″570)

Nona fila:

17. Bortoleto (Sauber, 1’28″622)

18. Ocon (Haas, 1’28″696)

Decima fila:

19. Doohan (Alpine, 1’28″877)

20. Stroll (Aston Martin, 1’29″271)