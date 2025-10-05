GP di Singapore: Verstappen lotta ma Russell conquista la vittoria

Max Verstappen ha cercato di mettere sotto pressione George Russell per conquistare la leadership nel Gran Premio di Singapore, ma la sua monoposto RB21 ha avuto altri piani. L’olandese è partito con gomme rosse in un tentativo di attacco, ma Russel si è dimostrato più veloce allo start. Durante la gara, Verstappen ha dovuto gestire la propria vettura e il distacco da Lando Norris, il quale, però, non ha mai avuto la spinta necessaria per superarlo.

“La gara è stata frustrante,” ha dichiarato Verstappen ai media subito dopo il podio. “La pista si era appena asciugata e, partendo dal lato sporco della griglia, abbiamo scelto una strategia diversa. L’obiettivo era uscire per primo dalla curva 1, perché solitamente qui a Singapore il leader può gestire meglio la gara. Tuttavia, il piano non ha funzionato e abbiamo solo cercato di mantenere le gomme in corsa il più a lungo possibile. È stata una gara più difficile del previsto per vari motivi; dobbiamo capire perché le cose siano andate male. Il secondo posto era il miglior risultato che potessimo ottenere, e se avessi avuto un passo migliore, non avrei comunque potuto sorpassare.”

Russell ha conquistato la vittoria, mentre la McLaren ha ottenuto il titolo mondiale. Inoltre, Pierre Gasly dell’Alpine partirà dalla pit lane, una notizia che arricchisce il contesto della competizione.