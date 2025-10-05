21.1 C
Roma
domenica – 5 Ottobre 2025
Sport

GP di Singapore: Verstappen lotta ma Russell conquista la vittoria

Da StraNotizie
GP di Singapore: Verstappen lotta ma Russell conquista la vittoria

Max Verstappen ha cercato di mettere sotto pressione George Russell per conquistare la leadership nel Gran Premio di Singapore, ma la sua monoposto RB21 ha avuto altri piani. L’olandese è partito con gomme rosse in un tentativo di attacco, ma Russel si è dimostrato più veloce allo start. Durante la gara, Verstappen ha dovuto gestire la propria vettura e il distacco da Lando Norris, il quale, però, non ha mai avuto la spinta necessaria per superarlo.

“La gara è stata frustrante,” ha dichiarato Verstappen ai media subito dopo il podio. “La pista si era appena asciugata e, partendo dal lato sporco della griglia, abbiamo scelto una strategia diversa. L’obiettivo era uscire per primo dalla curva 1, perché solitamente qui a Singapore il leader può gestire meglio la gara. Tuttavia, il piano non ha funzionato e abbiamo solo cercato di mantenere le gomme in corsa il più a lungo possibile. È stata una gara più difficile del previsto per vari motivi; dobbiamo capire perché le cose siano andate male. Il secondo posto era il miglior risultato che potessimo ottenere, e se avessi avuto un passo migliore, non avrei comunque potuto sorpassare.”

Russell ha conquistato la vittoria, mentre la McLaren ha ottenuto il titolo mondiale. Inoltre, Pierre Gasly dell’Alpine partirà dalla pit lane, una notizia che arricchisce il contesto della competizione.

Articolo precedente
Nespresso Mi-sù: il tiramisù che bevi a Milano
Articolo successivo
Leopolda 2023: Proposte per il Futuro dell’Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.