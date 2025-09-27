17.8 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Sport

GP di Singapore, sfida tra Ferrari e McLaren a Marina Bay

Da StraNotizie
GP di Singapore, sfida tra Ferrari e McLaren a Marina Bay

La Formula 1 si sposta a Singapore per il Gran Premio di Marina Bay, dopo le gare di Baku. Max Verstappen, reduce dalle vittorie recenti, si trova a dover affrontare un tracciato che gli manca nella sua collezione di successi. Riuscire a vincere a Singapore sarebbe fondamentale per riaprire la corsa al titolo mondiale. Tuttavia, superare le McLaren, che si adattano bene a questo circuito, rappresenta una sfida complessa. Oscar Piastri e Lando Norris sono pronti a riscattarsi dopo quanto accaduto a Baku, con l’inglese intenzionato a guadagnare punti sull’australiano.

Anche la Ferrari, storicamente competitiva su questo circuito, si presenta con aspettative moderate dopo le delusioni recenti. La Scuderia di Maranello punta a riconquistare il secondo posto nella classifica dei Costruttori, cercando di sorprendere tutti a Marina Bay.

Il Gran Premio sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, mentre su TV8 andranno in onda le Qualifiche e la Gara in differita. Le prove libere, le qualifiche e la gara saranno seguite con dirette scritte su FormulaPassion.it.

La programmazione è la seguente:

Venerdì

  • 11:30-12:30: Prove Libere 1
  • 15:00-16:00: Prove Libere 2

Sabato

  • 11:30-12:30: Prove Libere 3
  • 15:00-16:00: Qualifiche

Domenica

  • 14:00: Gara

Il circuito di Marina Bay misura 4.940 metri e comprende 62 giri, con una distanza di gara totale di 306.143 chilometri. Ci sono 4 zone DRS per facilitare i sorpassi.

Articolo precedente
Documenti sul caso Epstein: legami shock col potere USA
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.