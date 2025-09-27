GP di Singapore, sfida tra Ferrari e McLaren a Marina Bay

La Formula 1 si sposta a Singapore per il Gran Premio di Marina Bay, dopo le gare di Baku. Max Verstappen, reduce dalle vittorie recenti, si trova a dover affrontare un tracciato che gli manca nella sua collezione di successi. Riuscire a vincere a Singapore sarebbe fondamentale per riaprire la corsa al titolo mondiale. Tuttavia, superare le McLaren, che si adattano bene a questo circuito, rappresenta una sfida complessa. Oscar Piastri e Lando Norris sono pronti a riscattarsi dopo quanto accaduto a Baku, con l’inglese intenzionato a guadagnare punti sull’australiano.

Anche la Ferrari, storicamente competitiva su questo circuito, si presenta con aspettative moderate dopo le delusioni recenti. La Scuderia di Maranello punta a riconquistare il secondo posto nella classifica dei Costruttori, cercando di sorprendere tutti a Marina Bay.

Il Gran Premio sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, mentre su TV8 andranno in onda le Qualifiche e la Gara in differita. Le prove libere, le qualifiche e la gara saranno seguite con dirette scritte su FormulaPassion.it.

La programmazione è la seguente:

Venerdì

11:30-12:30: Prove Libere 1

15:00-16:00: Prove Libere 2

Sabato

11:30-12:30: Prove Libere 3

15:00-16:00: Qualifiche

Domenica

14:00: Gara

Il circuito di Marina Bay misura 4.940 metri e comprende 62 giri, con una distanza di gara totale di 306.143 chilometri. Ci sono 4 zone DRS per facilitare i sorpassi.