GP di Singapore: Russell in pole, Ferrari in crisi totale

Il sabato del Gran Premio di Singapore ha portato eventi inaspettati e risultati sorprendenti. George Russell ha ottenuto la pole position, mentre le Ferrari hanno avuto difficoltà, con un altro weekend deludente per il team di Maranello.

Le Ferrari, costrette a modifiche e accompagnate dalla frustrazione di Charles Leclerc, hanno chiuso le qualifiche in sesta e settima posizione, con Hamilton che ha superato Leclerc. Mercedes, al contrario, ha mostrato segni di competitività, in parte grazie a una nuova ala anteriore. Anche la Red Bull ha apportato aggiornamenti aerodinamici per supportare Verstappen nella lotta per il titolo.

La FIA ha concluso le indagini sulle bandiere gialle senza infliggere penalità e ha chiarito un episodio riguardante Hamilton, il quale ha ignorato una bandiera rossa durante le prove. Tuttavia, le squalifiche di Sainz e Albon per irregolarità nella loro ala posteriore hanno ulteriormente modificato la griglia di partenza.

Nel complesso, la notte a Marina Bay è carica di tensione e aspettative per la gara, mentre le analisi tecniche continuano a influenzare la percezione della competizione. La Ferrari è in cerca di risposte per migliorare la propria performance, mentre Mercedes e Red Bull sembrano rivelarsi più competitive. Gli sviluppi nella strategia e nei materiali di gara saranno fondamentali per il proseguimento della stagione.