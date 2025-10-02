GP di Singapore F1: Tutto sul Gran Premio a Marina Bay

Il Gran Premio di Singapore sarà il diciottesimo del Mondiale di F1 e si svolgerà nel weekend dal 3 al 5 ottobre. Marina Bay ospita questo evento, diventato un appuntamento fisso per il circo automobilistico.

Introdotto nel 2008, Singapore è stato il primo Gran Premio notturno della Formula 1. Nel tempo, il tracciato urbano ha subito varie modifiche per renderlo meno tortuoso e più veloce. Recentemente, sono state eliminate quattro curve strette nella parte finale del percorso, aggiungendo un lungo rettilineo.

Nel Gran Premio precedente, Lando Norris della McLaren ha trionfato, seguito da Max Verstappen della Red Bull e da Oscar Piastri, anch’esso in McLaren. Le Ferrari non hanno avuto prestazioni straordinarie, con Charles Leclerc al quinto posto e Carlos Sainz settimo. Nel frattempo, Lewis Hamilton ha fatto il suo debutto con il team di Maranello. L’attesa è alta per scoprire gli sviluppi del 2025.

La copertura tv prevede che le qualifiche del 4 ottobre siano trasmesse in differita su TV8, mentre la gara del 5 ottobre sarà anch’essa in differita sullo stesso canale. Sky Sport F1 offrirà la gara in diretta, con la possibilità di seguirla anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Gli appassionati possono seguire l’evento in streaming tramite l’app SkyGo o il servizio NOW, mentre il sito TV8.it trasmetterà la gara nello stesso orario della tv.

Per gli aggiornamenti in tempo reale, OA Sport fornirà una diretta scritta di tutte le sessioni del Gran Premio di Singapore.

Il programma prevede prove libere venerdì, qualifiche sabato e la gara domenica.