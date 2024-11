Gp di Las Vegas, orario della gara e dove vederlo in tv gratuita

Il Gran Premio di Las Vegas, in programma domenica 24 novembre, potrebbe rivelarsi cruciale per il Mondiale di Formula 1. Con il titolo piloti praticamente destinato a Max Verstappen della Red Bull, l’attenzione si sposta sul Campionato Costruttori, dove la Ferrari nutre ancora speranze. La scuderia di Maranello si presenta a Las Vegas con due piloti in forma: Carlos Sainz ha conquistato il secondo posto in qualifica, mentre Charles Leclerc si è classificato quarto. La pole position è andata a George Russell della Mercedes, che ha registrato un tempo di 1’32″312.

La Ferrari si trova a 36 punti dalla McLaren (593 contro 557) e, grazie ai recenti progressi e continuità di risultati, spera di sfruttare al meglio l’occasione offerta dal tracciato di Las Vegas, progettato per valorizzare le capacità di Sainz e Leclerc. Dopo Sainz in qualifica, l’Alpine di Pierre Gasly si è posizionata terza con un tempo di 1’32″664. La gara di Las Vegas partirà alle 7:00 di domenica 24 novembre, ora italiana.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, l’intero weekend di Formula 1 sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il Gp di Las Vegas sarà disponibile anche in chiaro su TV8, ma solo in differita, a partire dalle 14:00. Gli appassionati possono inoltre seguire la gara in streaming su SkyGo e NOW.

La scuderia Ferrari avrà quindi una grande opportunità di avvicinarsi alla McLaren e di mantenere vive le proprie chance nel Campionato Costruttori, con Sainz e Leclerc che, partendo in posizioni di rilievo, potranno contare su un favorevole tracciato per cercare di ottenere risultati significativi. La sfida si preannuncia avvincente e gli occhi saranno puntati anche sul duello tra Russell e i piloti della Ferrari, mentre Verstappen osserverà da una certa distanza, ormai avviato verso il titolo piloti. La narrazione del weekend si articolerà tra tensione e adrenalina, in una cornice suggestiva come quella di Las Vegas.