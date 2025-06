Gp del Canada 2023: Orari e Dove Vederlo Live!

La Formula 1 torna in pista con il Gran Premio del Canada, che si svolgerà oggi, venerdì 13 giugno, a Montreal. Questo è il decimo appuntamento del Campionato del Mondo, dove i piloti cercheranno di contrastare la dominanza delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Il programma di oggi include due sessioni di prove libere: la prima si svolgerà alle ore 19.30, seguita dalla seconda alle 23.00.

Le prove libere e tutti gli eventi del Gran Premio saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre alla disponibilità in streaming su Now e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili in chiaro, ma in differita, su Tv8.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com