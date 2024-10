Gp Austin, Verstappen vince la Sprint con la Red Bull: Sainz secondo con la Ferrari

Il tre volte campione del mondo Max Verstappen, attualmente leader del campionato, ha conquistato la vittoria nella gara sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, tenutosi ad Austin il 19 ottobre 2024. L’olandese della Red Bull ha dominato la competizione fin dalla partenza, mostrando una prestazione molto incisiva. Al secondo posto si è classificato lo spagnolo Carlos Sainz, pilota della Ferrari, che ha lottato per restare nei primi posti ma non è riuscito a superare Verstappen. Sul podio, al terzo posto, è salito l’inglese Lando Norris della McLaren, che ha dimostrato una buona velocità e consistenza durante la gara.

La Ferrari di Charles Leclerc ha terminato la gara al quarto posto, mentre le due Mercedes, guidate da George Russell e Lewis Hamilton, si sono piazzate rispettivamente in quinta e sesta posizione. Entrambi i piloti Mercedes hanno cercato di guadagnare posizioni, ma non sono riusciti a competere efficacemente per i primi tre posti.

Completano la classifica le due Haas, con il danese Kevin Magnussen e il tedesco Nico Hulkenberg, che hanno portato a termine una gara solida e hanno contribuito a portare punti preziosi per la loro scuderia. In generale, la gara ha evidenziato il dominio di Verstappen e della Red Bull, consolidando ulteriormente la posizione di Verstappen nel campionato mondiale di Formula 1.

Questa vittoria nella gara sprint rappresenta un altro importante passo verso il titolo per l’olandese, che ha mostrato un controllo e una velocità superiori ai suoi avversari. Con una prestazione così convincente, sembra probabile che Verstappen continui a essere il favorito nelle prossime gare. Le Ferrari e la McLaren, tuttavia, hanno dimostrato di poter contendere nelle posizioni di testa, suggerendo che il campionato rimane aperto e competitivo.

In conclusione, la gara sprint del Gp degli Stati Uniti ha messo in evidenza il talento di Verstappen e la competitività delle scuderie di punta come Ferrari e McLaren. La prossima tappa del campionato promette di essere altrettanto emozionante, con i team che cercheranno di migliorare le loro prestazioni.