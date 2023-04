Gp Americhe, Rins vince davanti a Marini e Quartararo

Alex Rins sulla Honda del Team Lcr ha vinto il Gp delle Americhe di MotoGp in 41.14649 davanti a Luca Marini (Money) che conquista il suo primo podio e a Fabio Quartararo (Yamaha). Il successo di Rins è arrivato anche grazie alla caduta, la seconda consecutiva dopo il Gp dell’Argentina, di Pecco Bagnaia quando era solitario in testa a 13 giri dal termine.

Il campione italiano è scivolato nella ghiaia dopo una caduta in curva e si è dovuto ritirare.

Seguono le Aprilia di Maverick Vinales quarto e di Oliveira, quinto, mentre chiude al 6° posto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi. Completano la top ten Zarco (Pramac), Morbidelli (Yamaha), Di Giannantonio (Ducati Gresini) e Augusto Fernandez (Gas Gas). Bezzecchi con il 6° posto resta leader del Mondiale, con un vantaggio di 11 punti su Bagnaia.

“E’ difficile accettare che si possa cadere senza un motivo, come è successo oggi ed è difficile dare una spiegazione, io ci metto la faccia e se sono caduto è perché ho commesso qualche errore. Sarebbe bello capire quale sia stato il mio errore”. Queste le amare parole di Pecco Bagnaia, ai microfoni di Sky. “Nello scorso GP ho toccato il gas sul bagnato e ci può stare, perché quando cadi è sempre colpa del pilota, ma quella di oggi non riuscirò a spiegarmela. Capita in delle situazioni strane, dove non spingi. Spero di capire, perché così è molto difficile andare avanti. In due week-end ho buttato via 45 punti e non è il massimo”, ha aggiunto.