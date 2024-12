Gp Abu Dhabi, Norris vince davanti alle Ferrari: Mondiale Costruttori alla McLaren

Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Abu Dhabi, l’ultimo evento del Campionato Mondiale di Formula 1, con la sua McLaren. La bandiera a scacchi è stata sventolata da Jannik Sinner. Con questa vittoria, Norris ha preceduto le Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc, assicurando alla McLaren il titolo di Campione Costruttori.

La Ferrari ha cercato di ottenere un buon risultato in questa gara finale. Sainz, in particolare, ha chiuso al secondo posto in quello che è stato il suo ultimo Gran Premio al volante della Ferrari. Leclerc, partito dall’ultima posizione, è riuscito a risalire fino al podio. Tuttavia, i risultati ottenuti non sono stati sufficienti per permettere al Cavallino Rampante di conquistare il titolo di Campioni Costruttori, nonostante il decimo posto raggiunto dall’altra McLaren, guidata da Oscar Piastri. L’australiano ha ricevuto una penalizzazione per un contatto avvenuto alla partenza con la Red Bull di Max Verstappen.

Il campione del mondo Verstappen, anch’esso penalizzato, ha concluso la gara al sesto posto, dietro alle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Hamilton saluterà le Frecce d’argento per unirsi alla Ferrari nella prossima stagione. La settima posizione è stata occupata dall’Alpine di Pierre Gasly, seguita dalla Haas di Nico Hulkenberg e dall’Aston Martin di Fernando Alonso.

Questa gara ha visto un’ottima prestazione di Norris, che ha dimostrato una grande concentrazione e abilità, portando la McLaren alla vittoria finale del titolo Costruttori, che non otteneva dal 2021. Sainz e Leclerc hanno messo in risalto le potenzialità della Ferrari, anche se il team non è riuscito a concludere la stagione con il titolo desiderato. La sfida fra i piloti e le scuderie è stata intensa, con momenti chiave che hanno influito sul risultato complessivo del campionato. La stagione si chiude dunque con buone aspettative per il futuro e con importanti cambiamenti in vista per alcuni team.