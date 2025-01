Governo Sorprendido: Annuncio e Motivi della Decisione

Elisabetta Belloni ha annunciato la sua decisione di lasciare la guida dei servizi segreti italiani, un incarico che ricopriva dal 21 maggio 2021 come direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis). La scelta è stata comunicata il 23 dicembre alla premier Giorgia Meloni e al sottosegretario alla Presidenza con delega ai servizi, Alfredo Mantovano. Belloni ha spiegato che la sua decisione deriva da questioni personali e ha accettato di rimanere in carica fino al 15 gennaio 2024 per gestire il passaggio e informare i funzionari del Dis.

La sua partenza ha colto di sorpresa il governo, in particolare Meloni, poiché si pensava che l’incarico di Belloni sarebbe scaduto a maggio. Le indiscrezioni su possibili futuri impegni di Belloni, tra cui una collaborazione con Ursula Von der Leyen a Bruxelles, sono state smentite dalla stessa interessata, che ha dichiarato: “Al momento non c’è nulla, lascio e basta”.

L’improvvisa decisione di Belloni arriva in un momento delicato per l’intelligence, segnato dalle trattative per il rilascio della giornalista Cecilia Sala, arrestata in Iran. Questo ha sollevato interrogativi su chi la sostituirà. Tra i nomi più accreditati per il suo successore c’è Bruno Valensise, attuale direttore dell’Aisi e già vice al Dis.

Nonostante Belloni fosse considerata un punto di stabilità tra i diversi partiti, le tensioni con Mantovano, che non erano mai state completamente risolte, potrebbero aver influenzato la sua decisione di dimettersi anticipatamente. La sua partenza apre ora un importante interrogativo per il governo su come gestire la continuità dei servizi segreti in un momento critico.

In conclusione, Elisabetta Belloni conferma la sua uscita dai servizi segreti dopo avere ricoperto un ruolo significativo. La sua decisione, presa per motivi personali, è avvenuta in un periodo cruciale per l’intelligence italiana e la sua successione sarà fondamentale per il futuro della sicurezza.