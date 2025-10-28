17 C
Governo siciliano in crisi, il M5S chiede le dimissioni

Governo siciliano in crisi, il M5S chiede le dimissioni

Palermo. Le sedute d’aula all’Assemblea Regionale Siciliana continuano a saltare a causa dell’impossibilità del governo di trovare un assessore disposto a rispondere a interrogazioni e interpellanze. Nuccio Di Paola, coordinatore siciliano del M5S e vicepresidente dell’Ars, esprime forti critiche nei confronti dell’esecutivo, definendo la situazione indecorosa.

Sottolinea che il governo non mostra rispetto né per il Parlamento né per i cittadini siciliani, nonostante il suo leader si proclami un convinto sostenitore del parlamentarismo. Di Paola si chiede cosa farebbe il governo se non si comportasse in questo modo. La mancanza di partecipazione alle sedute d’aula è diventata così abituale da non suscitare più stupore.

Secondo Di Paola, l’attuale maggioranza, divisa al suo interno, è più rivolta a spartirsi posti di potere piuttosto che a garantire un’efficace governance. La crescente disaffezione verso il voto è una diretta conseguenza di queste dinamiche. Infine, invita i siciliani a recarsi alle urne per esprimere il loro dissenso e favorire un cambiamento, sottolineando che il governo attuale non è essenziale per il futuro della regione.

