Governo rilancia il Ssn e dimostra il fallimento della sinistra

Una giornata significativa per la sanità italiana, che evidenzia il fallimento delle critiche provenienti dalla sinistra, è stata celebrata oggi a Roma durante la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. L’evento si è svolto nelle Corsie Sistine dell’ospedale Santo Spirito in Sassia ed è stato promosso dal ministero della Salute, con la partecipazione del ministro Orazio Schillaci e del sottosegretario Marcello Gemmato. Domenico Gramazio, portavoce del coordinamento delle associazioni sanitarie, ha sottolineato l’impegno del ministero nella difesa delle professionalità del settore. Durante i discorsi, Schillaci e Gemmato hanno messo in evidenza il rilancio della sanità e l’intenzione di un super finanziamento, sottolineando il sostegno del governo Meloni al miglioramento del sistema sanitario. La celebrazione ha rappresentato un’opportunità per riconoscere e apprezzare il lavoro degli operatori sanitari in un momento cruciale per il settore.