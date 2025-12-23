Governo pone fiducia su maxiemendamento al Senato

Il governo ha posto la questione di fiducia sul maxiemendamento alla Manovra al Senato, con il voto previsto per il 23 dicembre. La Commissione bilancio del Senato si è riunita per esprimere il parere sull’emendamento presentato dal governo e si è aggiornata alle 21.30.

Dopo una lunga giornata di discussioni e interlocuzioni all’interno del governo e con le opposizioni, è stato deciso di stralciare alcune misure dal maxiemendamento, tra cui la stretta sui lavoratori sottopagati e la norma sulle porte girevoli nella pubblica amministrazione.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha difeso il lavoro fatto dal governo e ha sottolineato l’importanza di approvare la manovra entro il 31 dicembre. Le opposizioni hanno criticato il governo per le misure proposte e hanno espresso preoccupazione per i diritti dei lavoratori.

La Commissione bilancio del Senato dovrà esprimere il parere sul maxiemendamento prima che il testo passi all’esame dell’Aula. Il governo ha espresso soddisfazione per il lavoro fatto e ha rivendicato le scelte compiute, mentre le opposizioni hanno espresso disaccordo e hanno puntato i riflettori sulla stretta sui lavoratori.