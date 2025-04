Governo, ora Salvini rivuole il ministero dell’Interno ma Forza Italia dice di no: cosa sta succedendo

Matteo Salvini è stato riconfermato segretario della Lega fino al 2029 durante il congresso del partito. Sul palco, ha dichiarato la sua disponibilità a tornare nel ruolo di ministro dell’Interno, evidenziando il suo sostegno a Matteo Piantedosi, attuale titolare del dicastero, descritto come un amico e un ottimo ministro. Salvini ha sottolineato l’importanza di ascoltare le richieste del partito, dei sindaci e degli elettori, affermando di sentirsi a disposizione per l’Italia e per la Lega senza ansie.

Tuttavia, l’idea di un rimpasto ministeriale ha ricevuto un netto rifiuto da parte di Forza Italia. Raffaele Nevi, portavoce nazionale del partito, ha affermato che l’attuale composizione del governo è soddisfacente e che Piantedosi sta svolgendo un ottimo lavoro. Ha aggiunto che qualsiasi discussione su un possibile cambio di ruolo per Salvini comporterebbe una revisione complessiva dell’equilibrio all’interno dell’esecutivo, il quale, secondo lui, non dovrebbe essere modificato vista la situazione internazionale attuale.

Anche Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati, ha espresso opposizione a un rimpasto, sottolineando che Salvini sta gestendo bene il Ministero delle Infrastrutture e deve completare progetti importanti come il Ponte sullo stretto. Lupi ha rimarcato che i risultati ottenuti da Piantedosi, compreso il decreto Sicurezza, sono evidenti e che cambiare i ruoli ora non avrebbe senso. Ha esortato a mantenere una collegialità sotto la guida di Giorgia Meloni per affrontare le sfide di modernizzazione dell’Italia.