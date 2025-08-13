Governo Meloni: traguardi e sfide del centrodestra in Italia

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha raggiunto un’importante pietra miliare, superando i mille giorni di mandato. Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia, ha sottolineato come l’esecutivo attuale si collochi tra i più longevi della storia italiana, con 1024 giorni di attività.

Iaia ha notato che inizialmente il governo era stato accolto con scetticismo. Tuttavia, nel corso del tempo ha dimostrato la sua capacità di influenzare in modo significativo le decisioni politiche. Ha inoltre messo in risalto la robustezza della maggioranza di centrodestra, che sta lavorando per affrontare le sfide interne ed esterne del Paese.

Affrontando il contesto attuale, il deputato ha ricordato gli effetti delle precedenti amministrazioni, in particolare quelle legate al Movimento 5 Stelle, e le difficoltà legate ai conflitti internazionali. Iaia ha concluso affermando che l’attuale governo è caratterizzato da una “direzione chiara” e che unisce coerenza nelle sue politiche ai valori del conservatorismo.