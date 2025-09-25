Governo Meloni sotto attacco: opposizioni unite per Gaza

Il Partito Democratico (Pd), il Movimento 5 Stelle (M5s) e Alleanza Verdi Sinistra (Avs) hanno occupato i banchi del governo in un clima di forte tensione. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è atteso in Aula per riferire sull’attacco alla Freedom Flotilla, un evento che ha suscitato dopo una dura opposizione della sinistra.

Fin dall’inizio della seduta alla Camera, queste forze politiche hanno criticato l’attacco definendolo “aberrante e inaccettabile”. Hanno chiesto che il governo protegga gli italiani a bordo della flottiglia e hanno insistito su un’informativa urgente da parte del premier Giorgia Meloni e del ministro Crosetto. A tal proposito, Crosetto relazionerà oggi alle 8.30 alla Camera e alle 10.30 al Senato.

Il M5s aveva minacciato di non partecipare ai lavori parlamentari se le richieste non fossero state accolte, con la deputata Stefania Ascari che ha annunciato piani per “bloccare con ogni mezzo” le attività parlamentari. Anche i parlamentari di Avs hanno partecipato alle proteste, chiedendo la convocazione della conferenza dei capigruppo e iniziative immediate per salvaguardare la flottiglia.

Il Pd ha inoltre presentato un’interrogazione parlamentare per ottenere informazioni sui droni che hanno colpito le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Nel frattempo, le opposizioni stanno lavorando con l’obiettivo di presentare una risoluzione unitaria per riconoscere lo Stato di Palestina senza condizioni, contrariamente alle posizioni del governo che collega il riconoscimento a prerequisiti specifici. A Torino, manifestanti pro-Palestina hanno bloccato la stazione di Porta Susa per esprimere solidarietà alla causa.