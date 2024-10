Governo Meloni, rimpasto si allontana: c’è la ‘mossa Santanchè’

Attualmente non ci sono cambiamenti imminenti nel governo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Raffaele Fitto, il cui trasferimento a Bruxelles è previsto per fine novembre, è uno degli elementi in discussione, insieme alla posizione di Daniela Santanché, ministra del turismo e coinvolta in un’indagine per truffa legata all’Inps. Matteo Salvini, vicepremier della Lega, potrebbe affrontare problemi legali, ma dentro il governo si ritiene che una condanna nel caso Open Arms sarebbe meno preoccupante rispetto alla posizione di Santanché.

La difesa di Santanché ha chiesto il trasferimento del procedimento a Roma, e se il gup di Milano dovesse accettare la richiesta, le tempistiche si allargherebbero significativamente. Fonti dell’esecutivo mostrano ottimismo sulla fattibilità della sua permanenza nel governo fino alla fine della legislatura, piuttosto che sulla presunzione di innocenza invocata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Al momento, non si prevede un rimpasto di governo. Meloni sembra intenzionata a non assegnare il superdicastero di Fitto ad altri, ma piuttosto a redistribuire le sue deleghe, coinvolgendo l’ottimo supporto presente presso Palazzo Chigi, grazie ai sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Potrebbe anche essere creata una nuova figura di sottosegretario per gli Affari europei, a fronte di due posti vacanti nella categoria del sottogoverno.

Resta però un’incognita rappresentata dalla situazione di Santanché; se emergessero notizie sfavorevoli da Milano, potrebbero verificarsi sviluppi imprevisti. Un sostenitore di Meloni ha commentato con umorismo: “Ogni giorno parte un treno, speriamo che nessuno deragli…”.

In sintesi, la stabilità dell’attuale governo sembra garantirsi per il momento, mentre si sviluppano situazioni legali e politiche che potrebbero influenzarne la composizione futura, ma l’intenzione della premier è quella di mantenere l’attuale assetto.