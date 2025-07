Governo Meloni: l’Italia affronta i dazi con determinazione

Il tema dei dazi commerciali continua a suscitare attenzione nel panorama politico italiano. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha dichiarato la propria intenzione di svolgere un ruolo attivo nella gestione di queste misure.

L’esecutivo ha confermato la volontà di contribuire alle esigenze europee, evidenziando come l’Italia sia pronta a sostenere le politiche comuni nel settore. Meloni ha sottolineato la necessità di una strategia condivisa tra gli Stati membri dell’Unione Europea, per fronteggiare le sfide del mercato globale.

La premier ha anche ribadito che l’Italia non si tirerà indietro, assicurando un impegno costante nelle discussioni riguardanti i dazi. L’obiettivo è quello di salvaguardare gli interessi nazionali, mantenendo al contempo un dialogo costruttivo con i partner europei.

La posizionamento dell’Italia si inserisce in un contesto di crescente complessità economica, con segnali di tensione commerciale a livello globale. Meloni ha richiamato l’importanza di un approccio coordinato, per garantire che le misure siano efficaci e non penalizzino ulteriormente l’economia italiana.

Il governo ha inoltre menzionato la volontà di monitorare attentamente gli sviluppi, contribuendo attivamente al dibattito sulle future politiche commerciali dell’Unione. Si auspica che questa proattività possa favorire una maggiore stabilità, non solo per il Paese, ma per l’intero mercato europeo.