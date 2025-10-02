Governo Meloni e Flotilla: tensione con Israele e rimpatri in vista

L’assistenza consolare sarà garantita, ma il governo Meloni non coprirà i costi dei voli per il rimpatrio degli italiani arrestati sulla Global Sumud Flotilla, un’operazione umanitaria bloccata dall’esercito israeliano. Se Tel Aviv richiederà il pagamento di una somma, Roma non interverrà: “Dovranno farsene carico gli attivisti”.

Fonti della maggioranza dichiarano che questa decisione non è una “vendetta”, ma riflette i dubbi interni al partito riguardo all’azione della Flotilla, che potrebbe essere influenzata da Hamas. La presidente del Consiglio ha discusso la situazione con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Secondo alcune notizie, la presidente controllava l’andamento della Flotilla tramite il suo smartphone prima dell’intervento israeliano. Per i rimpatri volontari si prevede una data: venerdì 3 ottobre, mentre dal 5 ottobre inizieranno i rimpatri forzati. L’esecutivo è impegnato a garantire la sicurezza degli arrestati e l’ambasciata italiana a Tel Aviv sta seguendo il caso attentamente, preparando un programma di assistenza consolare.

La Farnesina ha comunicato che i membri della Flotilla avranno due opzioni: accettare l’espulsione volontaria immediata, che sarà rapida, oppure rifiutare tale espulsione, rischiando di essere trattenuti in carcere fino al rimpatrio forzato. In quest’ultimo caso, dovranno attendere il provvedimento dell’Autorità giudiziaria, che solitamente emette una sentenza dopo 48-72 ore.

Il ministro Tajani ha detto che gli attivisti dovranno attendere due o tre giorni per il disbrigo delle pratiche, a causa della festività dello Yom Kippur, e saranno trasferiti in un centro, probabilmente nel porto di Ashdod.