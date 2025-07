Governo italiano sotto pressione sul bilancio Ue: la crisi Fitto

Il governo italiano esprime maggiori preoccupazioni riguardo al bilancio dell’Unione Europea, in particolare per quanto concerne il Fondo unico per la Politica Agricola Comune (PAC) e il fondo di coesione. La situazione ha acceso il malcontento tra gli agricoltori, che temono impatti negativi sulle loro attività.

Il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, è sotto pressione poiché le misure proposte non soddisfano le aspettative. Diverse voci critiche sono emerse, evidenziando l’importanza di una maggiore attenzione e sostegno per il settore agricolo da parte dell’Unione.

In questo contesto, Fitto ha convocato un incontro con i rappresentanti delle organizzazioni agrarie per ascoltarne le preoccupazioni e cercare di trovare una soluzione che possa mitigare il malcontento. Il futuro del bilancio UE rimane incerto, e il governo italiano sta valutando strategie per proteggere gli interessi nazionali nel negoziato in corso.

L’argomento ha ricevuto attenzione anche a livello politico, dove si sollecitano azioni tempestive per evitare conseguenze devastanti per il settore agricolo. Tali eventi si inseriscono in un quadro politico più ampio, in cui la gestione delle risorse europee rappresenta una questione cruciale per il governo italiano e per la sua capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini.