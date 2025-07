Governo italiano sotto inchiesta per omessa consegna di Almasri

Un’inchiesta del tribunale dei ministri ha concluso che il governo italiano era a conoscenza della mancata consegna del generale libico Najeem Osama Almasri alla Corte penale internazionale (CPI). Secondo fonti di “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, il caso potrebbe portare a decisioni significative riguardo a possibili accuse nei confronti di membri dell’esecutivo, tra cui la premier Giorgia Meloni e vari ministri.

L’inchiesta ha rivelato che fin dall’inizio della situazione, in particolare domenica, vi era consapevolezza da parte della capo di gabinetto del ministro della Giustizia, Giusi Bartolozzi, e che fu lei a consigliare cautela ai magistrati del Dipartimento degli affari di giustizia (DAG). In quel giorno, dopo il fermo di Almasri da parte della DIGOS di Torino, il capo del DAG, Luigi Birritteri, comunicò a Bartolozzi l’assenza di autorizzazione per l’arresto del ricercato.

Bartolozzi, secondo le comunicazioni recuperate, rispose affermando di essere già a conoscenza della situazione e suggerendo “massimo riserbo e cautela” nel gestire le informazioni. Le analisi documentali indicano come l’Italia avrebbe avuto il tempo necessario per correggere l’errore procedurale segnalato dalla Corte di appello di Roma, ma scelse di non farlo, implicando una decisione politica ben precisa. Questi dettagli contraddicono le affermazioni del ministro Nordio, che aveva dichiarato che l’ufficio era stato avvisato dell’arresto solo il lunedì successivo.