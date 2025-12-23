Governo italiano pone fiducia sul maxiemendamento

Il governo ha posto la fiducia al Senato sul maxiemendamento alla manovra di bilancio. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha risposto alle opposizioni, rivendicando la linea prudente nella gestione dei conti pubblici come essenziale per la stabilità del Paese. La fiducia è stata posta formalmente dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e la votazione è attesa nella giornata odierna a Palazzo Madama.

Nel dibattito, Giorgetti ha difeso la manovra considerata da alcune parti “priva di coraggio”, ribaltando l’accusa e rivendicando la linea di prudenza come unica via sostenibile per un Paese con un debito pubblico tra i più alti d’Europa. Ha affermato che “la nostra prudenza non è stagnazione, è un investimento per il futuro” e che i risparmi ottenuti oggi sugli oneri finanziari andranno a beneficio non solo di questo governo, ma anche di quelli futuri.

Giorgetti ha rigettato l’accusa di aver imposto una politica economica di austerità, preferendo chiamarla “responsabilità” e ha aggiunto che “non so se tutto questo passerà alla storia, ma grazie a questa linea l’Italia oggi si presenta a testa alta in Europa e nel mondo”. Ha anche sintetizzato la sua strategia in poche parole: “Bisogna guardare all’essenziale, non ai dettagli”.

Tra le priorità evidenziate, c’è il ritorno del deficit sotto la soglia del 3%, in linea con i parametri europei, e il mantenimento della fiducia dei mercati internazionali nei titoli di Stato italiani. Giorgetti ha illustrato le principali voci della manovra, includendo un incremento di 6 miliardi di euro per la sanità, descritto come “senza precedenti negli ultimi anni”, e ha toccato il tema della previdenza complementare, descritto come “un tema ineludibile che abbiamo deciso di affrontare con coraggio”.

La manovra include anche misure come la tassa sulle consegne a domicilio, presentata come una difesa del commercio tradizionale, e il passaggio sulle riserve auree della Banca d’Italia, con Giorgetti che ha dichiarato: “L’oro appartiene al popolo italiano”. Il voto di fiducia del Senato è ormai alle porte e Giorgetti ha concluso: “Ora sono soddisfatto. È come arrivare in vetta: il sentiero è stato tortuoso, ma l’importante è raggiungere l’obiettivo. Non c’erano alternative”.