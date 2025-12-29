3.7 C
Roma
lunedì – 29 Dicembre 2025
Politica

Governò Italiano Ignora Parlamento

Da stranotizie
Governò Italiano Ignora Parlamento

Il governo ha risposto ad appena il 39 per cento di interrogazioni e interpellanze, con un totale di 4.999 risposte su 12.794. Ciò significa che il 61 per cento delle richieste di informazione avanzate dal Parlamento resta ancora in sospeso. La ministra del Turismo è particolarmente in ritardo nelle risposte, con un tasso di risposta inferiore alla media. I dati relativi allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo mostrano che il governo sembra essere restio a rispondere non solo alle domande dei giornalisti, ma anche a quelle dei deputati e senatori. Al 1° novembre, il governo aveva risposto solo a una piccola parte delle richieste di informazione, lasciando la maggior parte in sospeso.

Articolo precedente
Coppa Italia volley femminile Italia
Articolo successivo
Manovra 2026: taglio dell’imposta sui premi di risultato
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.