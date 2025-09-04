Governo italiano e Global Sumud Flotilla: sicurezza a Gaza

Roma – La premier Giorgia Meloni ha risposto alla segretaria del Pd Elly Schlein riguardo all’iniziativa ‘Global Sumud Flotilla’, che prevede la consegna di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Meloni ha sottolineato che l’utilizzo di canali umanitari già attivi, inclusi quelli del governo italiano, potrebbe evitare ai partecipanti rischi legati a viaggi in zone di crisi e ridurre il carico sulle autorità statali per garantire la sicurezza.

La premier ha evidenziato che, nonostante l’iniziativa possa avere una valenza simbolica, il governo continuerà a garantire tutte le misure di sicurezza per i connazionali all’estero in situazioni simili. Ha inoltre ricordato che l’Italia ha già svolto un ruolo significativo nella fornitura di assistenza umanitaria, tramite l’iniziativa ‘Food for Gaza’, che ha permesso la distribuzione di oltre 200 tonnellate di generi di prima necessità, raggiungendo anche le aree più isolate della Striscia.

In riferimento all’andamento dell’iniziativa, Meloni ha fatto presente che la partenza delle imbarcazioni italiane è stata posticipata dal 4 al 7 settembre a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Questo rinvio consentirà un riallineamento del convoglio con altre imbarcazioni in partenza. A bordo della flotta ci saranno anche quattro parlamentari italiani dei partiti Pd, M5S e Avs, accolti con entusiasmo dalla delegazione italiana del Global Movement to Gaza. Quest’ultima ha richiesto protezione al governo italiano dopo che Israele ha lanciato avvertimenti contro l’iniziativa.