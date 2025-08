Governo italiano contro legge siciliana su medici obiettori

Il governo italiano ha deciso di presentare ricorso alla Corte costituzionale contro una nuova legge della Regione Sicilia. Questa normativa stabilisce che gli ospedali pubblici debbano assumere esclusivamente medici e personale non obiettore di coscienza, garantendo così l’applicazione della legge 194 del 1978, che consente l’interruzione volontaria della gravidanza.

Approvata a fine maggio, la legge regionale prevede che le aziende sanitarie debbano bandire concorsi specifici per medici non obiettori. Inoltre, impone l’obbligo di sostituire il personale che, una volta assunto, decidesse di dichiararsi obiettore.

Tuttavia, il governo ha contestato questa disposizione, sottolineando che tale obbligo limiterebbe la possibilità per i medici obiettori di partecipare ai concorsi pubblici. In Italia, gli ospedali pubblici sono teoricamente tenuti a garantire l’accesso all’aborto, ma la realtà è complessa, soprattutto in Sicilia, che presenta una delle più elevate percentuali di medici obiettori. Attualmente, il tasso di ginecologi obiettori nella regione è dell’81,5%, rendendo difficile l’effettiva attuazione della legge. Inoltre, a livello nazionale non esistono requisiti specifici per garantire l’assunzione di personale non obiettore.