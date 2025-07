Governo italiano contro la proposta di Bilancio Ue 2028-2034

Il governo italiano esprime forti riserve sulla proposta di Bilancio 2028-2034 presentata dalla Commissione Europea. I temi in discussione includono agricoltura, turismo, nuove tasse sulle imprese e finanziamenti.

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha evidenziato la necessità di maggiori risorse per l’agricoltura e il turismo nei bilanci europei, sottolineando che l’attuale proposta non soddisfa appieno le aspettative. Il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, ha concordato sull’importanza del fondo per la competitività, ma ha richiesto una sua migliore definizione. Foti ha espresso preoccupazione anche per la tassa sulle imprese, definendola controproducente e in contrasto con gli obiettivi di crescita economica.

Il ministro ha inoltre criticato il quadro del Global Europe, ritenendo che non rispecchi adeguatamente le priorità di finanziamento e diluisca l’importanza della politica agricola, essenziale per il settore. Con 86,6 miliardi di euro, l’Italia risulta il quarto beneficiario del piano di partenariato nazionale e regionale nel nuovo bilancio Ue, preceduta da Polonia, Francia e Spagna.

Le obiezioni alla proposta di Bilancio non sono uniche dell’Italia: vi è una crescente coesione tra i Paesi membri dell’Ue riguardo al tema della tassazione delle imprese, giudicata inadeguata da molti. Il commissario europeo per il Bilancio, Piotr Serafin, ha chiarito la natura della tassa, che sarebbe applicabile alle grandi aziende operanti in Europa.

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha dichiarato che i negoziati sul bilancio saranno complessi, mentre la Francia ha adottato un approccio più conciliante, ribadendo l’importanza della sovranità alimentare. La Spagna ha espresso preoccupazioni simili, richiedendo maggiore attenzione alla sicurezza e alla difesa nel contesto europeo.