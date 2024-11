Governo incarica Giorgetti di verificare le coperture per le modifiche

Il governo italiano ha incaricato il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, di esplorare la possibilità di alcune modifiche nella legge di bilancio, in base alle risorse disponibili. Queste modifiche sono state condivise da tutte le forze politiche della maggioranza e riguardano in particolare le forze dell’ordine, le politiche sociali e i settori produttivi. Questa decisione è stata comunicata in una nota di Palazzo Chigi al termine di un incontro di maggioranza.

Il vertice di oggi ha visto la partecipazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dei vice presidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, del leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, e del ministro Giorgetti. Durante gli incontri, è emersa una forte convergenza di opinioni a sostegno di una manovra che, in continuità con le precedenti, si focalizza sulle esigenze del sistema sanitario, delle famiglie, dei lavoratori e del tessuto produttivo.

Il governo ha manifestato l’intenzione di considerare con attenzione tutte le proposte migliorative che potrebbero arrivare dal Parlamento, assicurandosi sempre di mantenere una legge di bilancio seria e responsabile dal punto di vista finanziario. La nota evidenzia anche l’importanza di tenere sotto controllo i conti pubblici, che sono gravati dai danni economici significativi provocati dal super bonus. Si stima che, nel 2025, il super bonus avrà un impatto sulle casse dello Stato superiore all’intero valore della manovra finanziaria.

L’obiettivo del governo è quindi quello di giungere a una riforma che risponda alle necessità e preoccupazioni del paese, rispettando al contempo l’equilibrio dei conti pubblici e affrontando le sfide economiche attuali, con un occhio di riguardo verso coloro che rappresentano i settori più vulnerabili e colpiti dalla crisi. In questo contesto, il governo si è impegnato a garantire un dialogo costruttivo con le forze politiche per un bilancio equilibrato e utile all’intera collettività.