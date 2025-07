Governo e balneari, si fa strada il rischio esproprio europeo

Il governo italiano si trova di fronte a una sfida significativa riguardante le concessioni balneari, dopo che la Commissione Europea ha escluso la possibilità di indennizzi per gli operatori che perderanno le concessioni a partire dal 30 giugno 2027 a causa della direttiva Bolkestein. Questa comunicazione ufficiale, datata 7 luglio, mina le speranze del Ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, di proteggere economicamente le famiglie e le aziende del settore con un decreto dedicato agli indennizzi.

Mauro Vanni di Confartigianato Imprese Balneari ha espresso preoccupazione, definendo la situazione come un esproprio non solo delle spiagge, ma anche delle strutture costruite e valorizzate nel tempo. Diego Casadei, presidente di Oasi Balneari, ha sollecitato un intervento deciso da parte del governo italiano per difendere le peculiarità del settore nei confronti di Bruxelles.

La lettera della Commissione menziona tuttavia la possibilità di risarcire i beni mobili, come cabine e ombrelloni, tramite accordi privati, ma evidenzia la necessità di un coordinamento locale per concretizzare tale opzione. La situazione ha alimentato una spaccatura politica in Italia: dal Partito Democratico, il deputato Andrea Gnassi ha criticato l’esecutivo Meloni per non aver gestito adeguatamente il negoziato con Bruxelles. Più Europa ha denunciato la “lobby dei balneari”, sollecitando l’apertura delle gare per restituire le spiagge all’interesse pubblico.

Fabrizio Licordari di Assobalneari ha denunciato le richieste della Commissione come un ricatto politico, sottolineando che la direttiva Bolkestein è frutto di una scelta politica e non un obbligo. Bruxelles ha reso noto il desiderio di mantenere aperto il dialogo con Roma, mentre la procedura di infrazione si prolunga da quasi cinque anni, rendendo la situazione incerta e complicata.