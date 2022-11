Governo, chiusa la manovra da 32 miliardi. Giorgetti: “Sarà coraggiosa”

– Taglio del cuneo fiscale fino 3 punti per i redditi più bassi, pensioni verso quota 41+62, e dal 31 dicembre 2023 interruzione del Reddito di cittadinanza con un anno di cuscinetto per i lavoratori occupabili. Sulla flat tax aumento della soglia fino a 85mila euro per gli autonomi mentre il governo frena sul “bonus matrimonio” proposto della Lega.Ancora oggetto di valutazione, da parte dell’esecutivo, l’azzeramento dell’IVA su pane, pasta e latte. Questi i punti principali della manovra discussi nel vertice di governo alla Camera a cui hanno preso parte la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e quello del Lavoro, Marina Elvira Calderone. L’esame della legge di Bilancio e della direttiva Euratom prenderà il via alle 20.30 nel Consiglio dei ministri convocato a Palazzo Chigi.

L’ordine del giorno del Consiglio dei ministri – secondo quanto fa sapere Palazzo Chigi – è stato integrato dal decreto legge “Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi metereologici”.

“La manovra è chiusa. Siamo soddisfatti, ci sono le misure chieste dalla Lega” ha affermato Salvini lasciando la Camera. La legge di bilancio sarà “coraggiosa” ha assicurato Giorgetti.

Il taglio del cuneo fiscale non soddisfa Confindustria. “Sul cuneo fiscale serve un intervento shock”, afferma il presidente Carlo Bonomi.

REDDITO DI CITTADINANZA – Previsto un anno di tempo per inserire i lavoratori occupabili nel mondo del lavoro, accompagnati da appositi corsi di formazione, considerati obbligatori. Sarebbe questa, in attesa della decisione finale del Cdm, la soluzione individuata dal governo come uscita soft dal reddito di cittadinanza per i cosiddetti occupabili. L’idea della cancellazione immediata del beneficio già dall’1 gennaio, che avrebbe permesso di risparmiare 1,8 miliardi, sarebbe stata accantonata, sposando invece la soluzione ponte proposta dalla ministra del Lavoro Calderone. La data di interruzione sarebbe quindi, a quanto si apprende, quella del 31 dicembre 2023.

ISTRUZIONE – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha annunciato “risorse aggiuntive per il 2023” con un aumento dei contratti dei docenti anche se “la coperta è molto corta”.

FISCO – Sul cuneo fiscale si va verso una replica del taglio di 2 punti per i redditi fino a 35mila euro, mentre il taglio sarà incrementato di un altro punto, fino a 3 punti, per le fasce più fragili, quelle con un reddito inferiore a 20mila euro. Sarebbe questa la misura allo studio per la manovra. Sulla flat tax, invece, resterebbe confermato l’aumento della soglia da 65 a 85mila euro per autonomi e partite Iva, mentre sembra perdere quota l’ipotesi di introdurre anche una flat tax incrementale. Il beneficio del taglio del cuneo fiscale previsto in manovra andrà interamente ai lavoratori.

SCONTO CARBURANTI – Dal primo dicembre lo sconto sui prezzi dei carburanti si riduce, quasi dimezzandosi. Le accise sulla benzina passeranno infatti a 578,40 euro fino al 31 dicembre 2022, mentre quelle su oli da gas o gasolio usato come carburante, in pratica il diesel, passeranno, sempre fino a fine anno, a 467,40 euro per mille litri. Si passa così dall’attuale taglio di 25 centesimi che, comprensivo di Iva, equivaleva a uno sconto al distributore di 30,5 centesimi, ad un taglio di 15 centesimi, che con l’Iva si tradurrà a dicembre in 18,3 centesimi in meno. La riduzione degli sconti sulla benzina a dicembre, prevista dalla bozza del decreto atteso in cdm insieme alla legge di bilancio, non tocca gli autotrasportatori che hanno altri regimi.



AGEVOLAZIONI FISCALI – Ci sarebbe anche la razionalizzazione delle tax expenditures tra le misure allo studio del governo in vista della legge di bilancio. Stando ad una bozza dell’articolato ancora in discussione, la riorganizzazione delle agevolazioni fiscali dovrebbe comparire in particolare tra le norme del decreto fiscale collegato.

BONUS EDILIZI – C’è una nuova razionalizzazione dei bonus edilizi tra le misure allo studio del governo in vista dell’esame questa sera della legge di bilancio. La misura dovrebbe essere inserita nel decreto fiscale collegato e seguirebbe l’intervento sul Superbonus già inserito nel dl Aiuti quater. Proprio il dl pubblicato il Gazzetta la scorsa settimana ha ridotto il 110% al 90% con alcune eccezioni e ha tentato di trovare una soluzione al problema dei crediti incagliati. Ance e Abi starebbero tuttavia ancora trattando con il governo per una norma più risolutiva – sfruttando gli F24 – che potrebbe quindi essere inserita in questa sede.

SUGAR TAX E PLASTIC TAX – Si va verso un nuovo rinvio dell’entrata in vigore di sugar e plastic tax: secondo quanto si apprende la manovra, che in serata sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri dovrebbe contenere la sospensione della misura anche per tutto il 2023.



CRIPTOATTIVITÀ – Ci sarebbe anche la tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cripto-attività tra le misure allo studio del governo in vista della legge di bilancio. La norma figura in una bozza dell’articolato ancora in discussione, che prevede anche la regolarizzazione delle cripto-attività.

AIUTI PER LE MARCHE – Il governo stanzia complessivamente 400 milioni per i territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 settembre. In particolare, la spesa di 200 milioni è autorizzata col decreto atteso in cdm insieme alla legge di bilancio. Mentre ulteriori 200 milioni sono stanziati nella stessa manovra.