“Una manifestazione che ha visto partecipare non solo militanti politici ma anche tanta gente comune, segno che i cittadini sono stanchi di politiche insensati e ricatti”. Così in una nota di CasaPound Italia in merito alla manifestazione di oggi a Roma e in altre città italiane contro il governo Draghi.

“Nonostante l’evidenza – continua CasaPound Italia -, questo governo persiste nel cercare di creare un nemico pubblico nel così detto no-vax, come dimostrano anche le imbarazzanti dichiarazioni di Sileri. La realtà è ben altra: il nemico è chi promuove leggi liberticide, che poco hanno a che vedere con necessità sanitarie, dando la colpa dei propri fallimenti ai cittadini, già schiacciati da un aumento inaccettabile del costo della vita. Mentre tutta Europa fa marcia indietro su green pass e restrizioni, l’Italia resta l’unica nazione a non rendersi conto che continuando così, si distrugge definitivamente il paese. È ora di tracciare una netta posizione, da parte di tutti: Draghi e i suoi camerieri devono andarsene. L’Italia non è in vendita, gli italiani non sono carne da macello”.