Governare l’IA nei conflitti: sfide globali e risposte in Italia

Nell’ambito dell’80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stata avviata l’iniziativa Global Dialogue on AI Governance, una piattaforma multilaterale che mira a regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale nei conflitti armati e in situazioni ad alto rischio. L’iniziativa coinvolge diplomatici, esperti tecnologici e rappresentanti della società civile, affrontando le sfide poste dall’IA nei contesti bellici.

L’introduzione dell’IA nelle operazioni militari solleva questioni giuridiche, politiche ed etiche, poiché i sistemi automatizzati possono influenzare direttamente le decisioni riguardanti la vita e la morte. La crescente autonomia delle macchine rischia di minare i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, come la responsabilità umana e la distinzione tra civili e combattenti. È necessario mantenere un “controllo umano significativo” per prevenire violazioni dei diritti umani.

Indagini internazionali hanno documentato l’uso di sistemi di IA da parte di forze armate, come nel caso dell’offensiva su Gaza, dove tecnologie avanzate hanno portato a un elevato numero di vittime civili. Queste pratiche evidenziano l’urgenza di stabilire regole chiare per l’uso dell’IA nei conflitti.

Nel dicembre 2023, l’Assemblea Generale ha adottato una risoluzione che, sebbene non vincolante, invita gli Stati a rispettare i principi del diritto internazionale riguardo all’IA. Il Gruppo di Esperti Governativi sulla Convenzione su alcune armi convenzionali sta studiando i sistemi d’arma autonomi, ma non è stata raggiunta alcuna intesa vincolante.

La Société Internationale de Droit Militaire et de Droit de la Guerre ha proposto la creazione di una convenzione internazionale per affrontare le sfide legate agli armamenti autonomi. Questa proposta include misure per garantire la responsabilità e la trasparenza nell’uso dell’IA nei conflitti.

Il Global Dialogue on AI Governance rappresenta un forum per sviluppare orientamenti e pratiche condivise, con l’obiettivo di garantire la protezione dei civili e il rispetto dei principi umanitari.