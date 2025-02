Gout Gout-Lyles, la sfida sui 200 metri: botta e risposta

Gout Gout, un velocista australiano di appena 17 anni, ha recentemente impressionato vincendo la medaglia d’oro ai 200 metri agli Australian All Schools Championships di Brisbane con un tempo di 20″04. Questo risultato non solo migliora il suo record personale di due decimi e mezzo, ma infrange anche il record nazionale che resisteva da ben 56 anni, precedentemente detenuto da Peter Norman con un tempo di 20″06, realizzato durante le Olimpiadi del 1968.

Nel podcast ‘beyond the records’, condotto da Noah Lyles, Gout ha dichiarato il suo obiettivo di raggiungere Lyles e competere per il suo posto. Aspira a vincere una medaglia e avvicinarsi all’olimpionico americano, che ha conquistato l’oro nei 100 metri e il bronzo nei 200 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lyles ha risposto positivamente alla sfida di Gout, incoraggiando la giovane promessa a puntare in alto senza paura. Ha affermato che è importante avere una mentalità determinata, spingendosi a migliorare e a non aspettare per raggiungere i propri sogni.

Gout ha inoltre raccontato come, il giorno prima della sua gara, fosse indeciso se partecipare. Nonostante ciò, una volta in pista, ha avuto un inizio fenomenale e ha spinto al massimo, con l’orologio che segnava 18 e 19 secondi ai 50 metri. Alla fine, nonostante non pensasse al record, si è trovato a realizzarne uno nuovo. Questo traguardo lo entusiasma ulteriormente per la futura competizione contro Lyles e gli altri migliori atleti del mondo.