Gotta e genetica: scoperte che sfidano i luoghi comuni

La gotta, un’artrite dolorosa, è spesso stata stigmatizzata come malattia degli eccessi e dello stile di vita malsano. Fino a poco tempo fa, si credeva che fosse principalmente dovuta a scelte personali, generando colpa e vergogna nei pazienti. Tuttavia, un recente studio pubblicato su Nature Genetics sfida questa visione, rivelando un importante ruolo della genetica nello sviluppo della gotta.

La gotta è causata dall’accumulo di cristalli di acido urico nelle articolazioni, il quale scatena una risposta infiammatoria che provoca gonfiore e dolore intenso, frequentemente nelle articolazioni delle estremità, come l’alluce. Questo studio ha esaminato i dati genetici di oltre 2,6 milioni di persone, di cui circa 120.000 affette da gotta, identificando 183 varianti genetiche associate alla malattia, molte delle quali mai collegate prima d’ora. Ciò suggerisce che la predisposizione genetica non soltanto influisce sui livelli di acido urico nel sangue, ma anche sulla risposta immunitaria agli accumuli di cristalli.

Il professor Tony Merriman, uno degli autori dello studio, sottolinea l’importanza di queste nuove scoperte. La comprensione delle basi genetiche della gotta apre la porta a sviluppare trattamenti più efficaci e personalizzati. I ricercatori stanno così esplorando strategie per modulare la risposta immunitaria, il che potrebbe migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti. Inoltre, i farmaci già esistenti potrebbero essere adattati per affrontare la malattia in modo più mirato.

È interessante notare che, sebbene i dati provengano principalmente da individui di origine europea, è fondamentale estendere l’analisi a popolazioni diverse per avere una comprensione più completa della gotta. Merriman spera che, con il tempo, i nuovi obiettivi identificati nella ricerca porteranno a trattamenti migliori e più accessibili per i pazienti.

Questa ricerca rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro la gotta, contribuendo a ridurre lo stigma sociale e aumentando la consapevolezza sulla complessità di questa patologia.