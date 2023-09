GoToners 603XL Cartucce Compatibili per Epson 603 XL Colori per Expression Home XP-2100 XP-2150 XP-2105 XP-3100 XP-3150 XP-4100 XP-4150 Workforce WF-2810 WF-2830 WF-2850 (2 Ciano, 2 Magenta, 2 Giallo)

Dal marchio

Prodotto compatibile di alta qualità del marchio GoToners.

Fare clic sull’immagine corrispondente a destra per visualizzare i seguenti set di combinazioni.

4P : 1 cartuccia nera, 1 ciano, 1 magenta, 1 giallo5P : 2 cartucce nere, 1 ciano, 1 magenta, 1 giallo8P : 2 cartucce nere, 2 ciano, 2 magenta, 2 giallo15P : 6 cartucce nero, 3 ciano, 3 magenta, 3 giallo

GoToners 603XL Patronen

Contenuto: 2 cartucce ciano, 2 magenta, 2 gialla, confezione da 6 cartucce di inchiostro compatibili in sostituzione della confezione multipla Epson 603XL (NON originale).

Cartuccia ink compatibile con Epson Expression Home XP-2100 XP-2105 XP-2150 XP-2155 XP-3100 XP-3105 XP-3150 XP-3155 XP-4100 XP-4105 XP-4150 XP-4155, WorkForce WF-2810DWF WF-2820DWF WF-2830DWF WF-2835DWF WF-2840DWF WF-2845DWF WF-2850DWF WF-2870DWF stampante.

Resa pagine: circa 600 pagine per cartuccia 603XL nera, 400 pagine per cartuccia a colori (copertura 5%)

Con le cartucce per stampanti di alta qualità di GoToners, ottieni stampe di alta qualità che assicurano che la stampa sia realistica e naturale.