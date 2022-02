La scale-up EdTech GoStudent ha annunciato l’acquisizione di Tus Media e Seneca Learning, aziende europee operanti nel settore dell’education. Entrambe queste operazioni vanno ad inserirsi all’interno della missione di GoStudent di dare vita alla scuola numero 1 al mondo e affermarsi come leader globale nel campo dell’istruzione.

Con l’acquisizione della spagnola Tus Media – gruppo a cui appartengono i marketplace Letuelezioni.it e Classgap.com, presenti anche in Italia – GoStudent mira ad attingere a nuove fasce di mercato, andando così a consolidare ulteriormente il proprio posizionamento. Acquisendo l’azienda londinese Seneca Learning, la scale-up viennese punta, invece, ad ampliare la propria offerta attraverso l’integrazione di contenuti di apprendimento di tipo algoritmico.

In un’ottica di business continuity, sia Tus Media che Seneca Learning manterranno i propri brand e continueranno ad operare indipendentemente sotto la direzione dell’attuale gruppo dirigente. Questo nuovo traguardo arriva appena un mese dopo la chiusura da parte di GoStudent di un round di finanziamento di Serie D da 300 milioni di euro e fa seguito all’acquisizione, avvenuta nel 2021, di FoxEducation, provider austriaco di soluzioni di comunicazione scolastica all-in-one.

Fondato nel 2011 in Spagna, Tus Media è un marketplace per tutor utilizzato da oltre 4 milioni di studenti. L’azienda riunisce insegnanti, alunni e accademie, e permette di organizzare sessioni di tutoraggio online o offline, in base alle preferenze dell’utente.

Il primo servizio dell’azienda, Tusclasesparticulares.com, è attualmente una delle principali piazze virtuali in cui vengono messi in relazione insegnanti e studenti. Oltre ad essere tra i principali player in Spagna, Tusclasesparticulares è presente anche in altri Paesi europei e in Latam. In Italia, il brand opera ed è conosciuto sotto il nome di Letuelezioni.it.

Il secondo marchio di proprietà di Tus Media è Classgap, un’aula virtuale che ospita sessioni di online tutoring su misura. Con questa acquisizione, GoStudent mira a creare una fusione tra le due piattaforme e sfruttarne il potenziale in modo strategico. Ampliando la sua offerta, GoStudent potrà attingere ad un mercato ancora più vasto e raggiungere sempre più famiglie a livello globale. Inoltre, gli studenti che necessitano di un supporto a lungo termine potranno accedere ai servizi di ripetizioni offerti da GoStudent attraverso la piattaforma di Tus Media.

“Albert Clemente è uno degli imprenditori nel settore dell’istruzione più appassionati e dedicati con cui abbiamo avuto l’opportunità di interfacciarci. Lavorare con lui in qualità di partner e imparare gli uni dagli altri ci consentirà di compiere ulteriori passi verso la realizzazione del nostro ambizioso obiettivo di dare vita alla scuola globale n°1 al mondo”, ha commentato Felix Ohswald, ceo e co-fondatore di GoStudent.

“L’acquisizione da parte di GoStudent ci permetterà di affrontare al meglio le sfide del futuro di tutti i marchi di Tus Media. L’unione di GoStudent e Tus Media rafforzerà ulteriormente il posizionamento di Letuelezioni.it e Classgap.com in Italia. Sono entusiasta di continuare come responsabile di Tus Media in questa nuova ed eccitante fase, in cui eseguire la nostra nuova strategia, far crescere il team e contribuire da Tus Media al successo globale di GoStudent”, ha dichiarato Albert Clemente, fondatore e ceo di Tus Media Group.

David González Castro, fondatore e ceo di Redarbor ed ex investitore di Tus Media, ha commentato l’acquisizione da parte di GoStudent: “Nel 2018 abbiamo acquisito il 20% e successivamente il 30% di Tus Media. Dopo l’acquisizione da parte di GoStudent lasceremo la partecipazione azionaria. Sono molto orgoglioso di tutto il successo che abbiamo ottenuto durante la partnership con Albert Clemente. Albert e io ci siamo conosciuti in Anuntis e sono davvero lieto che abbia trovato una società come GoStudent per poter dispiegare ulteriormente il potenziale di Tus Media”.

Utilizzata da oltre 7 milioni di studenti, Seneca Learning è la piattaforma freemium di supporto per i compiti a casa in più rapida crescita nel Regno Unito e una delle più utilizzate al mondo. L’azienda EdTech utilizza algoritmi per aiutare gli studenti a ricordare i vari argomenti in modo più semplice e intuitivo. Bambini e ragazzi possono scegliere tra più di 1.000 corsi, a tutti i livelli. Con questa acquisizione, GoStudent mira ad integrare algoritmi e IA all’interno della propria offerta, al fine di poter offrire agli studenti un’esperienza ancora più completa e coinvolgente.

“Collaborare con Felix e il team di GoStudent ci permetterà di offrire l’esperienza di apprendimento su misura di Seneca e una vasta gamma di contenuti gratuiti a milioni di nuovi studenti in diversi Paesi del mondo. Il team è entusiasta di poter contribuire attivamente a consolidare il successo di Seneca nel Regno Unito e ad esportare i nostri servizi a livello internazionale, così che sempre più studenti possano avere accesso ad un’istruzione gratuita e di qualità”, ha affermato Stephen Wilks, ceo di Seneca Learning.

I fondatori di GoStudent sono intenzionati a valutare ulteriori opportunità di acquisizione nel 2022 al fine di dare vita ad un ecosistema di apprendimento olistico che possa permettere all’istruzione di evolversi e raggiungere nuovi traguardi, in Europa e nel mondo.