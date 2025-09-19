Gossip sul red carpet: svelati i segreti di Venezia

Dal 23 settembre al 23 ottobre, nelle sale del Friuli Venezia Giulia, si terranno “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia”, un’iniziativa che rientra nella collaborazione tra AGIS, ANEC, FICE delle Tre Venezie e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Questo evento offre l’opportunità di scoprire opere prime presentate nella Settimana Internazionale della Critica (SIC), sezione autonoma della Mostra di Venezia.

Quest’edizione è particolarmente speciale, poiché celebra il 40° anniversario della SIC e il 10° anniversario di SIC@SIC, un progetto dedicato alla promozione dei cortometraggi italiani e dei giovani autori. In questi anni, SIC@SIC ha contribuito a far emergere nuovi talenti del cinema italiano.

Mario Anzil, Vicepresidente e Assessore regionale alla cultura e allo sport, ha sottolineato l’importanza di questo evento per valorizzare il cinema d’autore e creare un momento di condivisione culturale. La Regione crede nel potere della cultura come strumento di crescita e sviluppo e supporta iniziative che avvicinano il cinema al pubblico.

La SIC si è affermata come uno spazio vitale della Mostra di Venezia, rinnovando il linguaggio cinematografico e presentando nuove voci. Ogni edizione offre una selezione audace di opere prime che interrogano la realtà.

Le proiezioni si svolgeranno in cinque sale cinematografiche del Friuli Venezia Giulia, con un totale di 24 eventi. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, offrendo così un’opportunità imperdibile per vivere la magia del cinema. Le sale coinvolte includono il Multisala Visionario di Udine, il Multisala Kinemax di Gorizia, il Cinema Ariston di Trieste, il Multisala Cinemazero di Pordenone e il Multisala Kinemax di Monfalcone.